﻿ На пляжах Гавайских островов могут запретить солнцезащитные кремы | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На пляжах Гавайских островов могут запретить солнцезащитные кремы

25.04.2018 - 16:02

Новости США. Закон, запрещающий использование солнцезащитных кремов на пляже, планируют принять на Гавайях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Применять подобные средства смогут только люди, которым это необходимо по медицинским показаниям, и только в случае предоставления соответствующей справки от врача. С инициативой о запрете солнцезащитных кремов выступили экологи.

Дело в том, что в средствах от загара содержатся вещества, пагубно влияющие на коралловые рифы. Поскольку в воду ежедневно попадает около 200 литров крема, рост молодых кораллов значительно замедляется, а рифы теряют свою окраску.

На пляжах Гавайских островов могут запретить солнцезащитные кремы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: twitter.com/GeorgeHWBush
Экс-президент США попал в больницу на следующий день после похорон супруги
Фото: instagram.com/itsivanatrump
«Возможно, ему следует просто пойти поиграть в гольф»: Ивана Трамп поделилась мыслями насчёт второго срока бывшего супруга
Почему американцы хотят разделить Калифорнию на три штата?
Почему американцы хотят разделить Калифорнию на три штата?
Зеркальные меры: власти России закрывают генконсульство США в Санкт-Петербурге
Зеркальные меры: власти России закрывают генконсульство США в Санкт-Петербурге
Госдеп США планирует обязать мигрантов сдавать историю соцсетей за 5 лет
Госдеп США планирует обязать мигрантов сдавать историю соцсетей за 5 лет
Впервые в истории ЦРУ возглавит женщина
Впервые в истории ЦРУ возглавит женщина
Учителям в американском штате Флорида разрешили вооружаться
Учителям в американском штате Флорида разрешили вооружаться
© flickr.com, The U.S. Army
The American Conservative: Невидимые войны Американской империи
Все новости по теме США
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru