На пляжах Гавайских островов могут запретить солнцезащитные кремы

Новости США. Закон, запрещающий использование солнцезащитных кремов на пляже, планируют принять на Гавайях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Применять подобные средства смогут только люди, которым это необходимо по медицинским показаниям, и только в случае предоставления соответствующей справки от врача. С инициативой о запрете солнцезащитных кремов выступили экологи.

Дело в том, что в средствах от загара содержатся вещества, пагубно влияющие на коралловые рифы. Поскольку в воду ежедневно попадает около 200 литров крема, рост молодых кораллов значительно замедляется, а рифы теряют свою окраску.