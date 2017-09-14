новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На пост мэра в канадском городе Сент-Джонс претендует собака

14.09.2017 - 15:21

Новости Канады. Необычные подробности всплыли в ходе предвыборной гонки в канадском городе Сент-Джонс. Там на пост мэра претендует собака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хозяин пса утверждает, что Фин – так зовут питомца – неутомимый труженик и планирует помогать малому бизнесу и в целом работать дни напролет, чтобы сделать жизнь в городе лучше.

Каким образом собака намерена воплощать планы, неизвестно. Предвыборной программы Фина пока нет в документе. Она известна только со слов его хозяина.

На пост мэра в канадском городе Сент-Джонс претендует собака

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

история семьи, в которой все девочки идут в школу в одном и том же платье почти 70 лет
«Это способ воспитать в наших детях гордость»: история семьи, в которой все девочки идут в школу в одном и том же платье почти 70 лет
54 змеи, 5 ящериц, 25 пауков и 9 скорпионов: россиянина в Национальном аэропорту задержали с экзотическим грузом
54 змеи, 5 ящериц, 25 пауков и 9 скорпионов: россиянина в Национальном аэропорту задержали с экзотическим грузом
Первокурсницей Технологического института в Китае стала 10-летняя девочка
одежда, которая растет вместе с ребенком
«Иметь такую поддержку просто великолепно»: мужчина создает одежду, которая растет вместе с ребенком
Спасибо, Беларусь: появилось видео спасения яхты с норвежцами в Дубровенском районе
«Идеальный небоскрёб» появился на улице Октябрьская в Минске
Блогер из Японии сыграл хит лета Despacito на двух калькуляторах: видео
Никогда не видел, но узнал по длине: в Серебрянке нашли еще одного богомола
Никогда не видел, но узнал по длине: в Серебрянке нашли еще одного богомола
Все новости по теме Необычное
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru