новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На пути в ВТО: очередной раунд переговоров по вступлению Беларуси в организацию прошел в Женеве

12.06.2017 - 16:29

Новости Беларуси. Очередной раунд переговоров по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию завершился в Женеве. Делегация, куда вошли белорусские дипломаты и специалисты Минэкономики, встретилась с представителями ВТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили эксперты, Минск проделал важную работу по ратификации различных международных торговых соглашений. Все это шаги навстречу полноформатному членству в ВТО.

Следующее заседание рабочей группы по присоединению Беларуси к организации намечено на вторую половину 2017 года. Возможно, там и станут известны точные сроки вступления.

На пути в ВТО: очередной раунд переговоров по вступлению Беларуси в организацию прошел в Женеве

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Переговоры по вступлению Беларуси в ВТО начались в Женеве
Переговоры по вступлению Беларуси в ВТО начались в Женеве: консультации пройдут с 46 странами
Беларусь в Женеве проведет двусторонние переговоры с более чем 10 странами ВТО
Минск
МИД Беларуси будет координировать процесс вступления в ВТО
Александр Лукашенко
Вступление Беларуси в ВТО: рассмотрены все аргументы «за» и «против»
Совещание у президента
Александр Лукашенко поручил активизировать переговорный процесс по вступлению Беларуси в ВТО
Игорь Северин, программный офицер ПРООН в Беларуси
Международные эксперты: Беларусь в течение года может завершить подготовительный процесс по вступлению в ВТО
Виталий Костогоров, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания РБ
В Беларуси обсуждают меры по преодолению последствий вступления России в ВТО
Александр Гурьянов, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь
Переговоры по вступлению Беларуси в ВТО планируется возобновить в конце марта – начале апреля
Все новости по теме Беларусь-ВТО
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru