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На Радуницу изменится движение общественного транспорта

13.04.2018 - 22:38

Новости Беларуси. Накануне Радуницы столичные перевозчики обновили расписание общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По 17 апреля организованы городские и пригородные маршруты к местам захоронений. Подвозить на кладбища дополнительный транспорт будут с 7.00 до 20.00. Организуют также работу нескольких временных городских автобусных маршрутов, а на некоторых действующих, увеличат количество подвижного состава.

Детальную информацию можно узнать на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь». Кроме того, традиционно для автовладельцев возле каждого минского кладбища организуют дополнительные места для парковки.

На Радуницу изменится движение общественного транспорта

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