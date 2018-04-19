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На сайте Госпогранкомитета Беларуси появился сервис для отслеживания очередей на границе

19.04.2018 - 15:46

Новости Беларуси. Очереди на границах онлайн. Обстановку в автодорожных пунктах пропуска теперь можно отслеживать в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специальный раздел появился на сайте Госпогранкомитета.

Посетители ресурса смогут узнать не только о текущем состоянии очереди на границе, но и о среднем количестве грузовых и легковых авто на выезде из страны. Информация обновляется каждый час.

По мнению разработчиков, новый раздел позволит белорусам лучше планировать поездки и не тратить лишнее время в очередях.

На сайте Госпогранкомитета Беларуси появился сервис для отслеживания очередей на границе
Сервис для отслеживания очередей на границе на сайте Госпогранкомитета Беларуси
Фото. Сервис для отслеживания очередей на границе на сайте Госпогранкомитета Беларуси
Сервис для отслеживания очередей на границе на сайте Госпогранкомитета Беларуси
Фото. Сервис для отслеживания очередей на границе на сайте Госпогранкомитета Беларуси
Сервис для отслеживания очередей на границе на сайте Госпогранкомитета Беларуси
Фото. Сервис для отслеживания очередей на границе на сайте Госпогранкомитета Беларуси

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