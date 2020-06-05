На восстановление каких белорусских памятников архитектуры направят около 3 млн рублей?
Новости Беларуси. Гольшанский и Кревский замки, Мстиславский костел и усыпальница белорусского шляхетского рода Ожешко. На восстановление и сохранение этих объектов исторического наследия будет направлено около 3 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко 5 июня поддержал решение фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Деньги пойдут на реставрацию и консервацию памятников архитектуры.
Кроме того, распоряжение главы государства предусматривает финансирование покупки фолиантов для Национальной Библиотеки Беларуси.
Саблю Пана Коханку и другие уникальные вещи Радзивиллов выставят в Несвижском замке
Новости Беларуси. В Несвижском замке открывается грандиозная выставка. Уникальную экспозицию создавали несколько лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Основная тема – похоронная культура магнатского рода Радзивиллов. Посетители смогут увидеть семейные артефакты, найденные в склепе костела Божьего Тела.
Кстати, выставочный зал был подготовлен специально для экспозиции – стены были украшены уникальными гобеленами. Планируется, что экскурсию будут завершать в часовне. Здесь для посетителей установят экран, на котором будет транслироваться информация о магнатском роде.
Елена Фомченкова, заведующая отделом экспозиционно-выставочной и научной деятельности музея-заповедника «Несвиж»:
Идея эта возникла еще в 2018 году. Начало было положено, наверное, во время исследований крипты 2016-2017 годов. Для визуализации исследований у нас использованы фрагменты фотографий для того, чтобы можно было посмотреть, каким образом происходили эти исследования и кто в них участвовал.
Впервые на этой выставке будут экспонироваться фрагменты, открытые во время исследований крипты в костеле. Это сабля Пана Коханку.
Открытие выставки ожидается в конце июня. И сейчас в замке есть насыщенная программа для виртуального путешествия. На сайте музея можно посетить три бесплатных онлайн-экскурсии.