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«Надо с детьми работать. Не рассказывать им сказки про Красную Шапочку, а рассказывать, как собирать мусор»

30.10.2017 - 19:33

Новости Беларуси. О формировании системного подхода к переработке отходов говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Олег Белый, учёный секретарь Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной Академии наук Беларуси:
Чтобы системный подход образовался, необходимо не фрагментарно решать задачи, а чтобы задачи решались всем обществом – снизу до верха.

И надо обращать внимание на подрастающее поколение, с детьми работать.

И не рассказывать им сказки про Красную Шапочку, а рассказывать, как собирать мусор.  

Мусорный бизнес в Беларуси + проблема утилизации отходов: «Что происходит»

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