«Настоящая осенняя, лето закончилось». Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Беларусь идёт похолодание. Страна погрузится в осень, рассказали в программе «Плюс-минус». В холодном воздухе Северной Атлантики образовался циклон, его атмосферный фронт, проходя через Синеокую, начнет вытеснять тепло. А в первой половине следующей недели страна будет находиться в зоне фронтальных систем и воздушных масс с Западной Европы.
Александр Лазутин, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Атмосферные фронты принесут в Беларусь настоящую осеннюю погоду: пасмурную, дождливую и довольно-таки холодную. К примеру, в середине недели температура воздуха в ночное время по республике будет в пределах от +4 до +9, днём – всего лишь от +9 до +16. К концу недели дожди немного ослабеют в связи с отходом циклона. Ночью будет немного проясняться и температуры будут понижаться значительно. Ждёт нас настоящая осенняя погода, лето закончилось.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Когда ждать заморозков? Народные приметы на неделю с 16 по 22 сентября
16 сентября – Василисин день. В это время было принято наводить марафет в доме, рассказали в программе «Плюс-минус». Если закат красного цвета, скоро наступят заморозки и холодная погода. А если идёт дождь – готовься к сухой и тёплой осени.
17 сентября – Неопалимая Купина. Её считали защитницей от молний и пожаров. Если этот день дождливый и ненастный, осень будет сухой.
«Настоящая осенняя, лето закончилось». Синоптики рассказали о погоде на неделю
19 сентября – Михайлов день. После этого праздника предки готовились к первым заморозкам.