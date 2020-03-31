Наталья Эйсмонт рассказала о поручении Александра Лукашенко пригласить в Беларусь специалистов ВОЗ
Новости Беларуси. 31 марта Президент Беларуси провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Для оценки работы системы здравоохранения Беларусь пригласит специалистов ВОЗ. Это поручение Президента. С чем оно связано, рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:
Мы сейчас живем в условиях в том числе и информационного коронавируса. Ежедневно и ежечасно наблюдаем многочисленные попытки как можно сильнее раскачать ситуацию в СМИ. Мы все отслеживаем и видим очень много разговоров, попыток дезинформировать людей, использовать ситуацию для того, чтобы подорвать доверие к власти.
В первую очередь для того, чтобы снять любые обвинения и показать, что мы ничего не скрываем, Президент поручил сегодня председателю Совета Республики немедленно связаться с руководством Всемирной организации здравоохранения и пригласить сюда их специалистов. Причем специалистов, команду, сформированную на их усмотрение.
Этим специалистам будет предложено оценить как работу системы здравоохранения в целом, так и – подчеркиваю – нынешнюю ситуацию, наши механизмы противодействия самым опасным инфекциям. После этого эксперты дадут публичную оценку увиденному – открыто и непредвзято. Все это делается для того, чтобы в дальнейшем не было никаких кривотолков.
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Новости Беларуси. Белорусские дипломаты подготовили итоговые списки для эвакуации белорусов из Индии, Вьетнама, Шри-Ланки, Непала, Бангладеш и Мальдив. Данные актуальны на 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если вы не успели сообщить о своем желании вернуться домой, рекомендуется отправить информацию о себе в ближайшие посольства Беларуси.
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Дипломаты обращают внимание: российская авиакомпания «Аэрофлот» для эвакуации граждан организует регулярные чартерные рейсы в Москву из Мале. Кроме того, 1 апреля будет еще и специальный рейс из Дели. А 3 числа можно вернуться домой по маршруту Коломбо – Доха – Хельсинки – Минск.
Также можно вернуться рейсами авиакомпаний «Эйр Чайна» и «Аэрофлот» по маршруту Шанхай – Москва. Белорусы могут воспользоваться этим, если на руках есть билет по маршруту Москва – Минск либо квиток «Белавиа».