Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили обращение в адрес руководителей парламентов ЕС
Новости Беларуси. Спикеры обеих палат белорусского парламента направили обращение своим коллегам в государствах Европейского союза с просьбой оказать содействие в формировании объективной, профессионально выверенной и ответственной позиции стран ЕС о ситуации в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В послании отмечено, что 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. По их итогам Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко.
Выборы прошли в соответствии с Конституцией и законами Республики Беларусь. Абсолютное большинство граждан поддержало действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность.
Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко подчеркнули неприемлемость того, как быстро ряд евроатлантических чиновников сделал важнейшие для нашей страны политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Беларуси, что недопустимо и противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права. «Необходимо объективно и без эмоций разобраться в том, что происходит сегодня в Беларуси», – говорится в обращении.
Шенген будет по 35 евро. Вступает в силу соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС
Новости Беларуси. Шенген все-таки по 35. Соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС вступают в силу 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первое из них предусматривает снижение стоимости краткосрочных шенгенских виз для белорусов до 35 евро. Также сокращается список документов, которые необходимо подавать при обращении за визами, в том числе за многократными. Кроме того, для некоторых категорий граждан выдача визы будет бесплатной.
Что касается соглашения о реадмиссии, то Беларусь и Европейский союз отныне должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, а также граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые больше не соответствуют критериям легальности. В связи с этим Беларуси предоставляется двухлетний переходный период, а ЕС берет на себя обязательство оказывать нашей стране техническую и финансовую поддержку в этой области.