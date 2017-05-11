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Научно-техническое сотрудничество между Беларусью и Египтом обсудят в Минске 11 мая

11.05.2017 - 09:35

Новости Беларуси. Научно-техническое сотрудничество между Беларусью и Египтом обсудят 11 мая в Национальной академии наук. Для участия в форуме в Минск прилетела делегация ученых этой Арабской Республики. В ходе дня эксперты рассмотрят самые разные вопросы в области науки и техники, а также механизмы их реализации. Кроме того, запланирован ряд практических встреч. Например, в центре при Академии наук по животноводству, земледелию, а также Институте химии новых материалов.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между академиями наук нашей страны и Египта было подписано в январе во время визита Президента Беларуси в эту Арабскую Республику.

Научно-техническое сотрудничество между Беларусью и Египтом обсудят в Минске 11 мая

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