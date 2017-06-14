новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Найти себя, заполнить нужду духовную»: в Минске байкеры сдали кровь

14.06.2017 - 16:35

Новости Беларуси. В Минске десятки человек с самого утра безвозмездно сдавали кровь. Поддержали акцию и байкеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Международный день донора пункты приема крови традиционно не пустуют в 6-й клинической больнице. Всем, кто сюда пришел 14 июня, вручили памятные подарки, а в буфете угостили сытным завтраком.

Ольга Климович, главный трансфузиолог Минска:
Мы безумно благодарны, что ребята приехали, несмотря на дождь, на плохую погоду, вроде бы им это несвойственно, да? Донорство – байкеры. Но на самом деле такие акции с людьми такого направления очень часто проводятся в Европе, в частности в Польше.


Сергей Лешкевич, байкер:
В первую очередь это, наверное, помогает самому человеку. Любое социальное мероприятие помогает найти себя, заполнить какую-то нужду духовную.

За последние годы в Беларуси количество доноров увеличилось на 10 тысяч человек. Сейчас их насчитывается 95 тысяч. Четверть из них сдает кровь безвозмездно.

«Найти себя, заполнить нужду духовную»: в Минске байкеры сдали кровь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Важно, что ты помогаешь родным белорусам»: 14 июня Беларусь отмечает Всемирный день донора крови
«Важно, что ты помогаешь родным белорусам»: 14 июня Беларусь отмечает Всемирный день донора крови
«Дарят день, два, год, а может, и целую жизнь кому-то». Как стать безвозмездным донором?
«Дарят день, два, год, а может, и целую жизнь кому-то». Как стать безвозмездным донором?
Акция добровольного безвозмездного донорства крови проходит в БНТУ
Акция добровольного безвозмездного донорства крови проходит в БНТУ
Донорство
Во имя спасения жизни: донорство в Беларуси – какие правила необходимо соблюдать, чтобы быть донором?
Донорство в Беларуси
В Беларуси создадут единое информационное пространство службы крови
Кровь
50 ведер крови за сутки: как в Беларуси развита практика переливания и когда мы перейдем на безвозмездное донорство
Донорство в Беларуси
Неделя безвозмездного донорства проходит в Минске: где можно сдать кровь?
Донорство в Беларуси
В Минске стартует неделя безвозмездной и добровольной сдачи крови
Все новости по теме Донорство в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru