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«Нервы жаждут магния»: что съесть перед экзаменом?

15.05.2018 - 21:48

Новости Беларуси. В программе «Большой завтрак» – Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования.

Ирина Ромбальская, СТВ:
Существуют ли особые продукты, которые помогают готовиться к экзамену? Многих детей закармливают шоколадом, например. Может ли это помочь?

Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования:
Я – не медик, но Вы, наверное, слышали такую фразу: «Нервы жаждут магния».

Поэтому те продукты, где присутствует магний, позволяют успокоиться.

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