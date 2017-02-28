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Николай Караченцев вновь попал в больницу с тяжелыми травами после ДТП

28.02.2017 - 14:06

Знаменитый и легендарный Урий из "Приключений Электронников", исполнитель главной роли в мюзикле "Юнона и Авось" Николай Караченцев вновь, как и много лет назад, попал в больницу после тяжелых травм в результате ДТП.

По информации от семьи известного киноактера, Николай Караченцев, несколько лет назад практически потерявший работспособность, вновь получил травмы после ДТП с- сотрясение мозга. ДТП случилось вчера вечером в Подмосковье. В автомобиле актера, в котором находилась супруга Караченцева, столкнулся с "Газелью".

О состоянии актера подробностей не сообщается. О состоянии его супруги также.

Несколько лет назад Николай Караченцев уже получил серьезные травмы в результате ДТП. После этого, благодаря супруге, продолжительное время проходил этап реабилитации.  

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