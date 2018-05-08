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«Ночные рок-фестивали и клубы исторической реконструкции»: что будет в обновлённом Дворце культуры в Лошице

08.05.2018 - 13:36

Новости Беларуси. Постройку Дворца культуры в Лошице больше чем с полувековой историей привели в годный вид. Теперь здесь будут проходить концерты городского масштаба.

И уже задумываются над созданием собственного балета.

Николай Казюлин, директор Минского городского Дворца Культуры:
Здесь будут молодежные различные направления: рок-фестивали, джаз, ночные фестивали, клубы исторической реконструкции.

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Каждый в своем районе найдет свой центр притяжения. 9 мая будет открыт городской Дом культуры на базе ДК «Лошицкий». Он завершил реконструкцию, и мы получим совершенно новую сценическую площадку.

Мы рассчитываем, что это будет одна из новых знаковых площадок в Минске.

Огромный зал, где будет функционировать не только концертная площадка, но и будут выступления различных творческих коллективов. Возможности для реализации начинаний и ветеранам, и пожилым людям, и молодежи Ленинского района и города в целом, учитывая расположение.

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