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Носкевич о деле «Белого легиона»: мы полагаем, что поставлена точка

30.11.2017 - 14:37

Новости Беларуси. Расследование резонансного дела о так называемом «Белом легионе» уже завершено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Беларуси.

Напомним, в конце марта на территории страны были задержаны несколько десятков боевиков, которые подозревались в подготовке массовых беспорядков и организации незаконного вооруженного формирования. Следственный комитет принял решение о прекращении расследования.

Иван Носкевич, председатель следственного комитета Республики Беларусь:
Мы полагаем, что в этом деле поставлена точка. Уголовное дело направлено прокурору для изучения и оценки законности принятого решения. Все фигуранты в настоящее время начали ознакомление с постановлением о прекращении дела и с материалами дела по их ходатайству.

Носкевич о деле «Белого легиона»: мы полагаем, что поставлена точка

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