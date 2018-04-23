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До 60 человек возросло число жертв терактов в Афганистане

23.04.2018 - 11:48

Новости Афганистана. Число жертв терактов в Афганистане возросло до 60, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди погибших женщины и дети.

Два теракта прогремели в Афганистане, среди погибших женщины и дети

Госпитализированы свыше сотни человек. Многие из них в критическом состоянии.

Накануне, 22 апреля, с разницей в несколько часов смертники устроили сразу два взрыва. Их целью стали люди, собравшиеся у центров регистрации избирателей в Кабуле и Баглане. В стране готовятся к парламентским выборам.

До 60 человек возросло число жертв терактов в Афганистане
Теракт в Афганистане: число жертв возросло до 60 человек
Фото. Теракт в Афганистане: число жертв возросло до 60 человек
Теракт в Афганистане: число жертв возросло до 60 человек
Фото. Теракт в Афганистане: число жертв возросло до 60 человек
Теракт в Афганистане: число жертв возросло до 60 человек
Фото. Теракт в Афганистане: число жертв возросло до 60 человек
Теракт в Афганистане: число жертв возросло до 60 человек
Фото. Теракт в Афганистане: число жертв возросло до 60 человек
Теракт в Афганистане: число жертв возросло до 60 человек
Фото. Теракт в Афганистане: число жертв возросло до 60 человек

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