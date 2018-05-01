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«Я лично буду умирать за свой народ». О чем говорят жители Еревана? Репортаж СТВ из Армении

01.05.2018 - 21:26

Новости Армении. 1 мая в Армении, как и в Беларуси – выходной день. Но вот депутатам сегодня пришлось выйти на работу: парламент выбирал премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы затянулись, и это при том, что претендент на этот пост был всего один. Специальное заседание продолжалось более восьми часов. Будильником для всего Еревана сегодня, в праздничный выходной, едва не с рассвета стали звуки клаксонов. Машины слились в едином звучании, словно прорывая напряжение, которое вот уже две недели прогрессивно брало максимумы, а в этот день точно переросло точку невозврата.

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Сегодня с 11 утра на площади Республики под жарким ереванским солнцем собрались тысячи армян, чтобы вместе следить за тем, что происходит в парламенте. На экранах – прямая трансляция. Ведь сегодня действительно день Х, окончательный сценарий которого никто предсказать не может.

Ровно в полдень, когда на Доме правительства пробили куранты, на экранах появился сигнал из зала заседаний. В Национальном собрании Армении началось спецзаседание. 

Левон Агламасян, житель Еревана:
У вас намного Президент ближе к народу, интересуется жизнью народа, чем у нас, пенсии повышают, экономика стабильная, внешняя политика более независимая.

Экспрессивный Григорий выворачивает пустые карманы. Водитель ереванского автобуса устал безнадежно колесить по городским маршрутам, а вечером приходить домой и считать заработанный армянский латунь драмов. Горячая кровь бурлит, он признается: точка народного кипения достигнута.

Григорий Саркися, житель Еревана:
Женщина говорила, она начала плакать. Назад идти некуда. Только вперед! Если они отдадут эти поста нормальным путем… Я лично буду умирать за свой народ.

Тем временем, по народным восклицаниям можно было понять, о чем говорит политическая элита за стенами парламента. На трибуне – единственный кандидат на пост премьер-министра – лидер оппозиции Никол Пашинян. Еще накануне он заручился поддержкой нескольких политических блоков, в том числе и фракции «Царукян».

Таким образом, на стороне народного кандидата 47 депутатских голосов. Для безоговорочной победы нужно еще как минимум шесть. В этом и интрига. Как поведут себя республиканцы – до недавнего – правящая партия? Во фракции заявили, что примут решение о своей позиции по голосованию после того, как услышат программу Пашиняна.

Нине – 70. Пенсионерка приехала в столицу, преодолев 150 километров. Уже две недели она буквально живет на улицах. Правда, иногда удается ночевать у стихийных друзей, которых она завела прямо здесь, на митингах. Эмоционально рассказывает, почему она здесь. Педагогический стаж – больше 30 лет, а пенсия – 25 долларов, этого не хватает даже на коммунальные платежи. За лучшей жизнью, как и большинство ее родственников, она пыталась уехать в другую страну. Вот только истинная армянка вдали от родины не прижилась.

Нина Индусян, житель Еревана:
Я тоже бежала, но я хочу здесь жить. Мои дети кое-как зарабатывают, кое-как. Коррупция, здесь хулиганство, здесь беспредел!

Перед голосованием коллеги-депутаты расспрашивают Никола Пашиняна о его позиции в отношении внутренней и внешней политики, банковских ставок и демографии. Оппозиционер, которого считают лидером мирной революции, отмечает, что главная задача – прекращение страданий людей, у которого правительство «отнимает последние копейки».

Во время непростых дискуссий один из депутатов в знак протеста покинул на время зал. Впрочем, единственный кандидат заявил: если его не изберут на пост главы правительства, в Армении начнется «политическое цунами».

На улицах же толпа высказывает достаточно оптимистичные прогнозы. Они уверены, что сторонники народного политика перевесят счет голосов.

Обновлено.

Анастасия Дехтяр:
Выборы состоялись. Никол Пашинян не прошел на пост премьер-министра Армении. 45 за, 55 против.

«Я лично буду умирать за свой народ». О чем говорят жители Еревана? Репортаж СТВ из Армении
Массовые акции протеста в Ереване
Фото. Массовые акции протеста в Ереване
Массовые акции протеста в Ереване
Фото. Массовые акции протеста в Ереване
Массовые акции протеста в Ереване
Фото. Массовые акции протеста в Ереване
Массовые акции протеста в Ереване
Фото. Массовые акции протеста в Ереване
Массовые акции протеста в Ереване
Фото. Массовые акции протеста в Ереване
Массовые акции протеста в Ереване
Фото. Массовые акции протеста в Ереване
Массовые акции протеста в Ереване
Фото. Массовые акции протеста в Ереване
Массовые акции протеста в Ереване
Фото. Массовые акции протеста в Ереване
Массовые акции протеста в Ереване
Фото. Массовые акции протеста в Ереване

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© AP Photo, Marco Garcia
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