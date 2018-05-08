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Никол Пашинян избран премьер-министром Армении

08.05.2018 - 14:10

Новости Армении. Новым премьер-министром Армении стал Никол Пашинян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 мая во втором туре голосования в его пользу высказались 59 депутатов Национального собрания, против – 42. Значительную роль в этом вопросе сыграли представители правящей Республиканской партии, которые поддержали лидера оппозиции.

За процессом голосования, который транслировался в прямом эфире, на центральной площади Еревана наблюдали сотни сторонников Пашиняна. Напоминаем, что в ходе голосования 1 мая Пашинян набрал только 45 голосов из необходимых 53.

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Никол Пашинян избран премьер-министром Армении

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