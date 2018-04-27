﻿ «Я начал как дива в золотом платье»: Кончита Вурст отказывается от женского образа | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Я начал как дива в золотом платье»: Кончита Вурст отказывается от женского образа

27.04.2018 - 11:52

Новости Австрии. Томас Нойвирт рассказал, что всё больше отказывается от своего альтер эго Кончиты Вурст.  

Как сообщает Independent, некоторое время австрийский певец не публикует фотографии в платье. Сам Нойвирт сказал, что его направляет вдохновение. Ранее он открыл в себе женское альтер эго и наслаждался им, видя его огромный потенциал. Теперь он постепенно вновь возвращается «в свою кожу».  

«Я начал как дива в золотом платье, а теперь я всё ближе к бородатому артисту в сапогах», – сообщил певец.  

По словам Нойвирта, сейчас ему больше нравится одеваться в мужском стиле. Он предполагает, что это ближе к его сути. Певец заметил, что теперь его не узнают на улицах.  

«Конечно, есть люди, которые сразу узнают меня, но большинство – нет. И мне это очень нравится, потому что никто не должен видеть, как я танцую в четыре часа ночи в баре. Никто не должен знать, что это я», – добавил Нойвирт.  

В конце Томас Нойвирт отметил, что настоящая свобода – это быть таким, каким хочешь в каждый конкретный момент.  

Весной 2018 года Кончита Вурст публично сообщила о положительном ВИЧ-статусе.  

«Я никому не позволю запугивать меня» (здесь подробнее).  

Фото: instagram.com/conchitawurst

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/mf_agent
«Мы соскучились! А вы?» Группа Hi-Fi впервые за 10 лет вышла на сцену в золотом составе
Фото: facebook.com/joelynnturnerofficial
Экс-вокалист группы Deep Purple госпитализирован в БСМП Минска
Фото: instagram.com/willsmith
«Да, потанцуем»: ролик с танцующим сальсу Уиллом Смитом набрал почти 13 миллионов просмотров за день
«Мы отлично провели время в вашей стране»: почему «The Rasmus» начинают тур с Минска и зачем берут с собой финскую рыбу
Фото: facebook.com/Armen-Djigarkhanyan-Արմեն-Ջիգարխանյան-Армен-Джигарханян-61656208082
«Есть определённые проблемы»: Армен Джигарханян находится в больнице
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян доставлен в больницу и находится в состоянии комы
48-летняя Рэйчел Вайс и 50-летний Дэниел Крэйг готовятся к рождению первенца
Фото: instagram.com/katya_iowa
Группа IOWA сняла новый клип в Минске. В главной роли – звезда сериала «Кухня»
Все новости по теме Звезды
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru