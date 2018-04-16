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«Я никому не позволю запугивать меня»: Кончита Вурст публично сообщила о положительном ВИЧ-статусе

16.04.2018 - 12:18

Новости Австрии. Томас Нойвирт, более известный своим альтер-эго Кончита Вурст, рассказал на странице в Instagram о положительном ВИЧ-статусе.  

Кончита Вурст, победитель Евровидения-2014:  
Сегодня настал день освободить меня от дамоклова меча на всю жизнь: уже многие годы у меня положительный ВИЧ-статус. Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший парень угрожает мне, что расскажет об этом общественности. Я решился лично опубликовать эту информацию, чтобы никому не позволить в будущем запугивать меня или оказывать на меня давление. Поскольку мне было известно о вирусе, я тайно лечу его много лет без перерывов, также, я не могу никого заразить.  

Я не хотел публично разглашать эту информацию по нескольким причинам, о двух из них я упомяну. Первая и самая важная – моя семья, которая всегда поддерживала меня. Мои друзья знают о моём ВИЧ-статусе и продолжают непредвзято общаться со мной. Во-вторых, мне кажется, что эта информация имеет отношение в основном к тем людям, с которыми возможен сексуальный контакт.  

В дальнейшем я надеюсь сделать ещё один шаг против навешивания ярлыков на людей, которые заразились ВИЧ из-за своего образа жизни или не по своей вине.  

Моим поклонникам: информация о моём ВИЧ-статусе может быть для вас новой, но мой статус – нет. Я полон сил, я сильнее, мотивированнее и свободнее, чем когда-либо. Благодарю вас за поддержку!  

Томас в образе Кончиты Вурст стал широко известен после победы на «Евровидение-2014» в Копенгагене.  

Больше фактов о Кончите Вурст можно узнать здесь.  

Фото: instagram.com/conchitawurst

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