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Владимир Макей: нужно твёрдо работать над тем, чтобы заключить основное соглашение о сотрудничестве и партнёрстве с ЕС

13.05.2019 - 13:44

Новости Беларуси. Курс на развитие отношений с Европейским союзом Беларусь намерена продолжать. Это 13 мая подтвердил министр иностранных дел нашей страны перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС и «Восточного партнерства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры проходят в бельгийской столице. Диалог между Минском и Брюсселем в последние годы значительно продвинулся. Однако во взаимоотношениях по-прежнему остаются некоторые ограничения. Неясен статус проекта соглашения о приоритетах партнерства, работа над ним приостановлена. Актуальным остается вопрос упрощения визового режима. Как ожидается, документ будет подписан до конца 2019 года.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы намерены твердо продолжать курс на дальнейшее развитие наших отношений с Европейским союзом. Мы намерены добиться того, чтобы мы подписали приоритеты партнерства  – к сожалению, не по нашей вине процесс этот пока приостановлен. Надеюсь, что до конца года мы продвинемся и в плане подписания двух соглашений: по облегчению визового режима и по реадмиссии. Ну и мы намерены говорить о том, что нам нужно работать твердо над тем, чтобы заключить основное соглашение о сотрудничестве и партнерстве с Европейским союзом.

В эти дни в Брюсселе проходят мероприятия по случая 10-летия программы ЕС «Восточное партнерство». Владимир Макей представляет Беларусь.

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