﻿ Аграрии поддерживают позицию Президента о конкурентоспособности белорусских товаров | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Аграрии поддерживают позицию Президента о конкурентоспособности белорусских товаров

24.04.2018 - 20:14

Новости Беларуси. Конкурентоспособность белорусских товаров должна свести к минимуму зависимость страны от внешних факторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позицию главы государства поддерживают и аграрии. Так, работники сельхозпредприятия «Жабинковское» сделали рабочую паузу и внимательно следили за Посланием Президента. На юго-западе Беларуси в разгаре сев сахарной свеклы, на повестке дня и скорая заготовка кормовых.

Екатерина Стражевич, сотрудник ОАО «Жабинковский»:
Из Послания нашего Президента особенно отметилось для меня то, что нам необходимо делать качественную продукцию для того, чтобы мы могли выходить на новые рынки, где нас еще нет и мы не так востребованы.

Виктор Волосюк, главный экономист ОАО «Жабинковский»:
Для себя я подчеркнул про высокое качество. Соответственно, это и увеличение выручки, и увеличение зарплаты. Тем самым мы повернемся к населению, предложим им хорошую заработную плату и достойный уровень жизни.

«Жабинковский» – один из лидеров района по динамике многих показателей. Например, всего за год здесь удалось на четверть увеличить зарплату и на треть – выручку от продажи молока, мяса, свеклы и другой продукции.

Аграрии поддержали позицию Президента о конкурентоспособности белорусских товаров

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Коррупция, цветные революции и лоукосты: что думают простые белорусы об обращении Президента?Что думают белорусы об обращении Президента? Опрос СТВ
Что думают белорусы об обращении Президента? Опрос СТВ
Государство для народа: каким видят его студенты БГУ?
Государство для народа: каким видят его студенты БГУ?
Андрей Король: «Важен ракурс на повышение креативности нашего образования»
Андрей Король: «Важен ракурс на повышение креативности нашего образования»
Фото: president.gov.by
Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Все темы в одном материале
Президент Беларуси: «Я близок к тому, чтобы вообще посредничество запретить»
Президент Беларуси: «Я близок к тому, чтобы вообще посредничество запретить»
Предельно конкретный и актуальный разговор. Какие тезисы в Послании Президента запомнились его слушателям?
Предельно конкретный и актуальный разговор. Какие тезисы в Послании Президента запомнились его слушателям?
«Нужно дать больше свободы руководителям». Послание Президента обсудили на предприятии в Могилёве
«Нужно дать больше свободы руководителям». Послание Президента обсудили на предприятии в Могилёве
Александр Лукашенко о проблеме злоупотребления алкоголем: «Нельзя запретительными методами что-то сделать»
Александр Лукашенко о проблеме злоупотребления алкоголем: «Нельзя запретительными методами что-то сделать»
Все новости по теме Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru