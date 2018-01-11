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Если бы один сделал ошибку, мы имели бы катастрофу. Медали за подвиг вручили двум белорусским десантникам

11.01.2018 - 17:30

Новости Беларуси. Медали за подвиг в мирное время 11 января вручили двум белорусским десантникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В апреле 2017 года во время десантирования из-за резкого порыва ветра произошло схождение парашютистов. Один из них – рядовой Дмитрий Страчук – спас жизнь своему сослуживцу Евгению Жарскому. У него на высоте около 80 метров погас купол. Страчук смог руками зафиксировать парашют товарища, и они благополучно приземлились.

Всё это произошло на учениях. Тогда ребята проходили срочную службу. Ситуация, в которую они попали – большая редкость, но здесь спасло боевое братство. За слаженные действия Указом Президента десантников наградили медалями «За отвагу».

Дмитрий Страчук:
Выпрыгнули. Летели нормально. Осмотрелся – вокруг никого вроде бы не было. А потом на метрах ста до земли я увидел его. Он сел мне на парашют, и мы падали. Перед землей у меня раскрылся парашют – так и приземлились.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Это просто не то, что гордость переполняет, потому что такого не было. И мы увидели то, что в мирной жизни… Если хотя бы один сделал ошибку и раньше начал приводить запаску, мы бы имели катастрофу.

Через месяц после происшествия десантники, которые проходили срочную службу в Бресте, вернулись домой. Теперь они настоящие друзья. Дмитрий трудится трактористом в одном из СПК Брестского района, Евгений – на Барановичском заводе автоматических линий.

В Шумилинском районе десантник спас жизнь своему товарищу

Если бы один сделал ошибку, мы имели бы катастрофу. Медали за подвиг вручили двум белорусским десантникам

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