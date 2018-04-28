﻿ Гендиректор «Бреставтодора» пообещал, что путепровод в Лунинецком районе будет отремонтирован в назначенный срок | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Гендиректор «Бреставтодора» пообещал, что путепровод в Лунинецком районе будет отремонтирован в назначенный срок

28.04.2018 - 19:46

Новости Беларуси. Капитальный ремонт путепровода в Лунинецком районе пошел не по плану. Инцидент произошел на 363-м километре трассы М10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты приступили к работе в начале апреля. На мосту планировали заменить верхнее дорожное полотно, расширить габариты дороги, отремонтировать пролеты и опоры.

Работы строители рассчитывали проводить поочередно с каждой стороны, чтобы не мешать движению. Однако 28 апреля во время строительства одна из конструкций оказалась повреждена и опасно накренена. Это и послужило причиной остановки движения автотранспорта.

Михаил Непочелович, генеральный директор «Бреставтодор»:
Когда вскрыли ту сторону и те трещины, когда был загружен путепровод, асфальтобетон сняли, цементно-бетонную стяжку и другие защитные слои поснимали до самых балок. Когда мост немного разгрузился, эти трещины увеличились. По проектной документации, ввод данного объекта после ремонта планировался на ноябрь месяц. Поэтому в этот срок путепровод будет отремонтирован.


Строительно-восстановительные работы продолжаются. Госавтоинспекция рекомендует объезжать аварийный участок через сам Лунинец и ближайшую деревню Дятловичи. А это плюс 10 километров к привычному пути. Поскольку опоры путепровода лопнули над железной дорогой, небезопасно ездить и поездам. Движение на участке Лунинец–Барановичи закрыто. Об изменениях можно узнать на сайте Белорусской железной дороги.

Гендиректор «Бреставтодора» пообещал, что путепровод в Лунинецком районе будет отремонтирован в назначенный срок

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Люди должны чувствовать и понимать, что мы стараемся для них». Александра Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область
«Люди должны чувствовать и понимать, что мы стараемся для них». Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область
Александр Лукашенко поручил навести порядок в Петрикове, чтобы он «был не хуже, чем Житковичи»
Александр Лукашенко поручил навести порядок в Петрикове, чтобы он «был не хуже, чем Житковичи»
Блокада крупного транспортного узла на Полесье. При ремонте путепровода на трассе М10 лопнули опоры сооружения
При ремонте путепровода в Лунинецком районе лопнули опоры сооружения. ГАИ рекомендует объезжать место ЧП
При ремонте путепровода в Лунинецком районе лопнули опоры сооружения. ГАИ рекомендует объезжать место ЧП
Фото: МЧС
В Лунинецком районе деформировались строительные конструкции путепровода. Остановлено движение
«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем
«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем
Открыто движение по паромной переправе через Припять в Житковичском районе. График работы
В чём опасность капремонта «дома-подковы» на Свердлова?
В чём опасность капремонта «дома-подковы» на Свердлова?
Все новости по теме Проблемы ЖКХ
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru