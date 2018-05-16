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«Исторические фото»: Диего Марадона стал председателем правления ФК «Динамо-Брест»

16.05.2018 - 01:26

Новости Беларуси. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона вступил в должность председателя правления брестского «Динамо».

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте клуба. Футболист подписал контракт сроком на три года.

«Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест».

Фото: twitter.com/dynamobrest

К своим полномочиям Марадона приступит после окончания ЧМ по футболу в России.

Чуть позже станет известна дата проведения пресс-конференции с участием легендарного футболиста и представителей клуба. Она пройдет в Emirates Palace в Абу-Даби.

На своей странице в Instagram Диего Марадона поблагодарил за оказанное доверие.

Диего Марадона:
Спасибо за доверие. Еще одно достижение.

Фото: twitter.com/dynamobrest

Также в официальном Twitter-аккаунте ФК «Динамо-Брест» были опубликованы «исторические фото» с футболистом и тренером.

Информация о том, что Марадона может начать сотрудничество с брестским «Динамо» появилась несколько дней назад (читать далее).

Фото: instagram.com/maradona
twitter.com/dynamobrest
Фото. twitter.com/dynamobrest
twitter.com/dynamobrest
Фото. twitter.com/dynamobrest

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