«Мены удивило, насколько это красивый город»: как Брест готовится отпраздновать миллениум
Новости Беларуси. Навстречу миллениуму. В Бресте полным ходом идет подготовка к большому юбилею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кульминация празднования 1000-летия уже в эти выходные. Город преображается прямо на глазах. Не так давно он напоминал большую стройку, но сейчас приобретает все более торжественный вид.
Подробности в видеоматериале Петра Бутрима.
Александр Лукашенко поздравил жителей Беларуси с Днём знаний
Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днём знаний. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Поздравление с Днём знаний учащимся, студентам, аспирантам, учителям, научно-педагогическим работникам
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём знаний!
Этот праздник дорог каждому. Он приходит в нашу жизнь с первым звонком, остается с нами навсегда лучшими воспоминаниями о школьном детстве и студенческой юности, пронизан чувством благодарности любимым учителям за приобретённые в этот период знания и опыт.
Сегодня стартует новый учебный год. Самые маленькие граждане Беларуси придут на первый в их жизни урок. Пусть он станет ярким началом удивительного пути в мир интересных открытий, вдохновляющих успехов и дружеского общения.
Убежден, что педагоги и учащиеся настроены на серьёзный и деловой ритм предстоящих учебных будней. Выпускники готовы приложить максимум усилий для достижения высокого результата. Родители полны душевных сил и веры в своих детей.
Желаю всем крепкого здоровья, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии. Стремитесь к знаниям. Это ключ к успешной, созидательной и интересной жизни.
Александр Лукашенко