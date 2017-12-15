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«Мы должны сподвигнуть наших людей к изучению своей истории». В Бресте установлен памятник Радзивилловской Библии

15.12.2017 - 18:01

Новости Беларуси. Знаменитая Брестская (Радзивилловская) Библия теперь и в бронзе. В городе над Бугом 15 декабря открыли памятник раритетной книге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Издана она была в 1563 году в первой на территории современной Беларуси. До наших дней сохранились около 130 полных и неполных экземпляров. Один из фрагментов в 170 страниц есть и в брестской библиотеке. Сам же памятный знак представляет собой раскрытую книгу высотой почти 2 метра и весом больше 500 килограммов. На одной из страниц изображен год издания, на другой – оттиск гравюры.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:
Здесь есть элемент восстановления исторической истины, потому что, к сожалению, не все знают об этом уникальном событии культурной жизни нашего города. Есть элемент благоустройства, есть прецедент соучастия государственного финансирования и средств меценатов и, конечно, самое важное – мы должны сподвигнуть наших людей к изучению своей истории. В городе Бресте сейчас 111 памятников и памятных знаков – много это или мало? На мой взгляд, это недостаточно, потому как тысячелетняя история города вместила в себя столько событий, что мы лишь в начале этого большого нужного пути.

К 1000-летию Бреста власти города обещают выкупить и редкий оригинал полного издания Радзивилловской Библии.

«Мы должны сподвигнуть наших людей к изучению своей истории». В Бресте установлен памятник Радзивилловской Библии

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