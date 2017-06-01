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На дне реки Мухавец найден автомобиль с телом мужчины, который пропал 12 дней назад

01.06.2017 - 19:54

Новости Беларуси. Автомобиль Volkswagen Sharan обнаружили в 70 метрах от моста возле деревни Щеглики Жабинковского района. В кресле водителя находился мужчина. Как выяснилось, он числился пропавшим без вести с 19 мая.

Как рассказали в Следственном комитете,

следов криминального характера на теле мужчины не обнаружено.

При нем были документы и деньги.

Обстоятельства смерти мужчины выясняют следователи. Со слов родственников, мужчина отправился на рыбалку в одиночку. В районе реки Мухавец его видели и местные жители. Мужчине было 44 года.

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