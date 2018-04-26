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На передовой: военные провели масштабные учения на полигоне под Барановичами

26.04.2018 - 23:07

Новости Беларуси. На полигоне под Барановичами военные провели масштабные учения по ведению оборонительного боя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В тренировках участвовало более тысячи солдат и около сотни единиц техники. Это авиация, артиллерия, танки и беспилотные летательные аппараты.

Здесь и методики применения противотанкового резерва, и изучение способов радиоразведки благодаря автоматизированной станции помех. На полигоне в Барановичах разместилось около 10 учебных точек. Например, младший сержант Павел Тимощенко, один из тех, кто отвечает за техническую поддержку 19-ой гвардейской механизированной бригады. Для него это уже третий боевой выход.

Павел Тимощенко, военнослужащий 19-й гвардейской отдельной механизированной бригады:
Интересно посмотреть и разная техника. И стреляют тут постоянно и артиллерия, и зенитка воюет.

Всего в этих учениях – более тысячи человек – военнослужащие Вооружённых Сил и внутренних войск.

Александр Лучонок, СТВ:
Это месторасположение личного состава, здесь обеспечивают тыл. Кухня, рядом душ, а вот эта боевая машина, по сути, место отдыха в полевых условиях. Бойцы должны быть готовы к любой непредвиденной ситуации и по команде оперативно начать отработку оборонительных действий в учебном бою. 

На передовой около сотни боевых машин: танки, артиллерийские установки «Гиацинт-С» и ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска». По сценарию войскам нужно отразить наступление условного противника на населенный пункт. 

Задача номер один для подразделений – ликвидация диверсантов. Бронетехнику условного противника останавливает авиация. Экипажи на современных «Як-130» использовали «штурмовой круг». Маневр напоминает принцип знакомой многим детской игрушки. И вот вам – юла.

Особое внимание уделили танковому поединку на БМП-2. В арсенале – «огневая карусель».

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил Беларуси:
Сущность данного применения танковых подразделений в непрерывном воздействии огня танков, которые постоянно меняют друг друга, меняют позицию, осуществляют огневое воздействие на противника.

В бою свои навыки показали и огнемётные роты. Общая оценка от командования со знаком плюс.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
На учение привлекли должностных лиц, которые занимаются боевой подготовкой в бригаде, чтобы тот опыт, который 19-бригада северо-западного оперативного командования развивала в ходе подготовки этого учения передавать другим органам управления. Чтобы эту информацию перекладывали на подготовку своих соединений воинских частей.

Опираясь на международную практику, а это локальные конфликты. Белорусские военные в очередной раз доказали, что наше небо, как и граница – под защитой.

На передовой: военные провели масштабные учения на полигоне под Барановичами

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