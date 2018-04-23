На пожаре в Пинском районе погибли мать и сын

Новости Беларуси. 23 апреля произошёл пожар в жилом деревянном доме в деревне Качановичи Пинского района.

Как сообщает Брестское ОУМЧС, возгорание началось около половины третьего ночи. На пожаре погибли 81-летняя владелица дома и её 45-летний сын.

Фото: Брестское ОУМЧС

Огнём уничтожены кровля, перекрытия и имущество внутри дома, повреждены стены.

Фото: Брестское ОУМЧС

Выясняется причина возгорания. Рассматриваются два варианта. Первый – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Второй – неосторожное обращение с огнём.

Весной 2018 года в Поставском районе произошёл пожар.