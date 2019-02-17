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На юго-запад Беларуси пришла весна: раньше времени здесь появились перелётные птицы

17.02.2019 - 14:48

Новости Беларуси. На юго-запад Беларуси пришла полноценная весна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом красноречиво говорят, а вернее поют, щебечут и свистят перелетные птицы.

В районе Беловежской пущи раньше обычного объявились серые гуси и журавли. Замечена здесь также большая белая цапля, чибисы и полевые жаворонки. Именно эти пять видов птиц, как говорят в народе, приносят на своих крыльях весну. Специалисты отмечают: миграция в начале февраля – явление нечастое.

Вадим Прокопчук, сотрудник научного отдела Национального парка «Беловежская пуща»:
Встречают серых гусей, серых журавлей. Еще нет массового прилета, но первые появляются всё в больших регионах.

Эти виды, которые прилетают первыми, они не боятся даже непродолжительных заморозков, снежного покрова, потому что есть открытая вода, открыты большинство крупных рек – и пущанских рек, и река Западный Буг, и река Лесная. То есть они могут найти там пропитание, могут попить там водички. А полностью открытые сельхозугодия, поля позволяют найти там зерновые культуры, которыми они с удовольствием подкрепятся в этот период.

Не за горами и массовый прилет пернатых мигрантов. В то же время оживились и зимующие птицы. Дятлы, синицы, сойки начали распевать первые весенние песни и определяться с местами для гнезд.

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