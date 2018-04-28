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При ремонте путепровода в Лунинецком районе лопнули опоры сооружения. ГАИ рекомендует объезжать место ЧП

28.04.2018 - 17:02

Новости Беларуси. Блокада крупного  транспортного  узла на юге Беларуси. Остановлено движение по трассе М10, не ходят и поезда,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В районе Лунинца повреждён  путепровод. Он пролегает над железной дорогой. Дело в том, что при ремонте здесь лопнули опоры сооружения. Деформированные  строительные конструкции накренились.

Принято решение перекрыть движение по магистрали. Она  проходит с востока на запад по территории Гомельской и Брестской областей, соединяя между собой районные центры Полесья.  

Наталья Сахарчук, старший инспектор по особым поручениям УГАИ УВД Брестского облисполкома:
Мы настоятельно рекомендуем совершать объезд данного места происшествия непосредственно по улицам города Лунинца и деревне Дятловичи.

На месте ЧП развернут штаб. Работают сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Специалисты оценивают масштаб нештатной ситуации. Принято решение об альтернативном маршруте движения автомобилей. 

При ремонте путепровода в Лунинецком районе лопнули опоры сооружения. ГАИ рекомендует объезжать место ЧП

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