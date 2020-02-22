«Пущанский смак». В Беловежской пуще проходит первый гастрофест
Новости Беларуси. Провести уик-энд вкусно приглашает белорусский Дед Мороз. В Беловежской пуще впервые проходит гастрономический фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отведать мясо дичи, приготовленное на открытом огне, и оценить мастерство здешних поваров приехали сотни гурманов – не только белорусы, но и жители других стран. Самым зрелищным обещает стать конкурс команд кулинаров. Тут уж надо постараться: нужно не только приготовить, но и эффектно подать блюдо.
Любовь Плескачевская, повар:
Само мясо зубра – длинное волокно – его сделать так быстро на мангале – это очень тяжелый процесс. Вы можете посмотреть – сочное, оно такое аппетитное и вкусное.
Нина Богуш, заместитель директора национального парка «Беловежская пуща»:
Здесь издревле были царские пиры, княжеские гуляния, и каждый привносил какое-то новое блюдо, новые веяния. Мы стараемся это все вспомнить, возобновить.
Пущанские повара проведут мастер-классы для гостей и презентуют авторские блюда. Приобрести изыски можно будет уже на гастрономическом базаре. Итоги конкурса станут известны вечером. Голосовать будет не только жюри, но и туристы.
Сегодня же в пуще проводят Снегурочку и дочерей Деда Мороза.
«Если минус не придёт, короед благополучно переживет зимовку». Беловежская пуща под угрозой нашествия вредителей
Новости Беларуси. Аномально теплая зима проверит леса в Беловежской пуще на прочность и устойчивость уже этой весной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алексей Горошко, начальник отдела охраны леса и лесного хозяйства Национального парка «Беловежская пуща»:
Вот это дерево заметно, что поражено короедом, поскольку у него отпадает хвоя. Но частично она еще осталась. Часть короеда может остаться на зимовку именно под корой. При наличии отрицательных температур больше – 25-30°C эти короеды по своей биологии и морфологии вида вымерзают.
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Но если минус не придет, короед благополучно переживет эту зимовку, поднакопит силы и весной выйдет «на поле» в полном составе. Сформируется и скамейка запасных.