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Разбитые стекла, перевернутая мебель, следы от пуль: появились кадры разбойного нападения на дом ИП в Пинске

05.01.2018 - 14:00

Новости Беларуси. В четверг вечером в Пинске мужчины в масках ворвались в дом предпринимателя.

По информации СК, нападавшие связали жену и дочь ИП и начали требовать деньги.

Предприниматель успел нажать тревожную кнопку, благодаря чему правоохранители оперативно приехали на место.

При задержании нападавшие оказали вооруженное сопротивление – здесь подробнее.

Всего по подозрению в совершении нападения были задержаны четыре человека. Двое из них были ранены во время задержания и сейчас находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело.

«Хозяин дома и члены его семьи не пострадали». Комментарий СК здесь.  

На сайте Следственного комитета появилось видео с места событий. На нем видны последствия произошедшего – разбиты стекла, выбита дверь, вокруг перевернутая мебель.

Фото: СК

Фото: СК

Фото: СК

Фото: СК

Фото: СК

Фото: СК

Фото: СК

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