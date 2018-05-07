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Реабилитационно-оздоровительный городок по программе ООН появился в деревне Старое Село Брестского района

07.05.2018 - 11:03

Новости Беларуси. Фитнес в глубинке: в деревне Старое Село Брестского района появился новый реабилитационно-оздоровительный городок для инвалидов и пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке размером в половину футбольного поля разместились уличные тренажеры, клумба с лекарственными растениями, на основе которых можно готовить фиточай, зоны закаливания и двигательной активности. Особенно рады посетители модному ноу-хау – палкам для скандинавской ходьбы. Разнообразить свой досуг здесь могут жители ближайших деревень.

Татьяна Курец, житель деревни Большие Мотыкалы:
Часто ходим. И будем, естественно, ходить еще больше теперь. И своего ребенка тоже, думаю, будем приводить иногда, чтобы он тут побегал, полазил.

Татьяна Савоневская, заместитель директора территориального центра социального обслуживания населения Брестского района:
Хотелось как-то расширить границы, создать такие условия, чтобы действительно можно было людям заниматься, чтобы было пространство. Для них и качели, и беседка, и поле спортивное, которое вскоре зарастет травой.

Отметим, проект – одна из 158 инициатив, которые реализуются программой развития ООН в Беларуси. Создание в деревне Старое Село реабилитационного городка обошлось в 22 тысячи евро.

Реабилитационно-оздоровительный городок по программе ООН появился в деревне Старое Село Брестского района

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