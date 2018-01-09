﻿ Швейцарские часы и сумку Chanel за 4 тысячи евро пытались незаконно ввезти в Беларусь | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Швейцарские часы и сумку Chanel за 4 тысячи евро пытались незаконно ввезти в Беларусь

09.01.2018 - 15:42

Новости Беларуси. В начале января белорусские таможенники пресекли три попытки ввоза на территорию ЕАЭС дорогостоящих товаров с нарушением законодательства.

По информации Брестской таможни, у ехавшей на BMW из Польши гражданки РБ обнаружили незадекларированную сумку Chanel. Ее стоимость составила около 4 тысяч евро по предоставленной женщиной счет-фактуре VAT.

Фото: Брестская таможня

Через несколько часов москвич пытался ввезти наручные часы Montblanc, цена которых составила 4 тысячи евро. Их стоимость подтверждена товарным чеком. Оба инцидента произошли в пункте пропуска «Варшавский мост».

Фото: Брестская таможня

В пункте пропуска «Домачево» у москвички были обнаружены часы Chopard Happy Sport, стоимость которых составила примерно 6 тысяч евро. Данные были взяты из предоставленных женщиной чеков.

Фото: Брестская таможня

Все три вещи были изъяты до решения суда. В отношении владельцев начаты административные процессы.

Сотрудники таможни напоминают, что при пересечении границы норма беспошлинного ввоза личного имущества на территорию ЕАЭС составляет 1500 евро и 50 килограмм. При ввозе товаров чаще 1 раза в 3 месяца норма составляет 300 евро и 20 килограмм.

Несколько лет назад в Беларусь пытались незаконно ввезти танк 1945 года – здесь подробнее.

Фото: Брестская таможня

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Более 20 лошадей нелегально пытался провезти россиянин через белорусскую границу
Более 20 лошадей стоимостью 27,5 тысяч долларов задержаны на границе с Россией
Изъятые цветы
Более 80 тысяч роз, хризантем и орхидей общей стоимостью 1 млрд рублей изъяты на Ошмянской таможне
Владимир Орловский, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь
Таможеннный комитет Беларуси: Оформление на границе занимает 5-10 минут
Водители грузовиков заблокировали пункт пропуска «Кузница-Брузги» на польско-белорусской границе
Забастовка польских перевозчиков в пункте пропуска «Кузница-Брузги» на польско-белорусской границе. Причины и последствия
Валерий Белов
Белоруска вернулась из Германии в одной шубе и без документов после неудачной попытки наладить семейную жизнь
Новые правила доступа в приграничную зону с Литвой: что изменилось?
Новые правила доступа в приграничную зону с Литвой: что изменилось?
На белорусской границе задержали эстонца, убежавшего от польских пограничников
Фото: customs.gov.by
Боец без правил из Бреста пытался провезти 50 грамм психотропа через границу
Все новости по теме Государственная граница Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru