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Сотрудники ГАИ задержали нетрезвую пинчанку. Чтобы избежать наказания, она соврала о беременности

10.04.2018 - 11:02

Новости Беларуси. В Пинске инспекторы остановили автомобиль с нетрезвой женщиной за рулём.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 7 апреля в полпятого утра сотрудники ГАИ остановили Mercedes. Автомобилем управляла молодая женщина.  

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

После проверки выяснилось, что 23-летняя водитель была в состоянии алкогольного опьянения (1,5 промилле).  

Пинчанка попыталась убедить правоохранителей отпустить её. Чтобы избежать наказания, девушка сообщила, что находится на четвёртом месяце беременности. Информация оказалась ложной.  

9 апреля в отношении задержанной был составлен административный протокол за вождение в нетрезвом виде. Нарушительнице придётся уплатить штраф в размере 51 базовой величины. Также пинчанка лишена водительских прав на три года.  

Весной 2018 года в Гродно задержали водителя с 8-кратным превышением нормы алкоголя в крови.  

«Говорила, что пила успокоительные» (здесь подробнее).  

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

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