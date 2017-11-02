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В Барановичах мужчины пытались сдать в банк переделенные под евро сербские динары

02.11.2017 - 17:31

Новости Беларуси. В одном из отделений банка в Барановичах 26-летний мужчина предъявил для обмена купюру в 200 евро, которая оказалась ненастоящей.

По информации Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, сотрудник банка засомневался в подлинности денежной купюры. Молодой человек рассказал, что банкноту он получил в Крыму в частной точке торговли.

Вторую ненастоящую купюру номиналом 500 евро в банке Барановичей хотел сдать 59-летний местный житель. Он рассказал, что нашел деньги на улице и решил обменять их на белорусские рубли.

Фото: Государственный комитет судебных экспертиз по Брестской области

Оба мужчины не знали о том, что банкноты поддельные.

По результатам экспертизы купюры являются не евро, а переделанными сербскими банкнотами, на которые были нанесены новые изображения и изменены реквизиты.

Проводится проверка.

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Фото: Государственный комитет судебных экспертиз по Брестской области

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