В Барановичах мужчины пытались сдать в банк переделенные под евро сербские динары

Новости Беларуси. В одном из отделений банка в Барановичах 26-летний мужчина предъявил для обмена купюру в 200 евро, которая оказалась ненастоящей.
По информации Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, сотрудник банка засомневался в подлинности денежной купюры. Молодой человек рассказал, что банкноту он получил в Крыму в частной точке торговли.
Вторую ненастоящую купюру номиналом 500 евро в банке Барановичей хотел сдать 59-летний местный житель. Он рассказал, что нашел деньги на улице и решил обменять их на белорусские рубли.
Фото: Государственный комитет судебных экспертиз по Брестской области
Оба мужчины не знали о том, что банкноты поддельные.
По результатам экспертизы купюры являются не евро, а переделанными сербскими банкнотами, на которые были нанесены новые изображения и изменены реквизиты.
Проводится проверка.
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