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В Барановичах женщина предъявила к обмену 5 долларов с приклеенным нулём

29.04.2018 - 10:24

Новости Беларуси. Утром 23 апреля в Барановичах была изъята фальшивая купюра с приклеенным нулём.  

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 39-летняя безработная жительница Барановичей в филиале одного из банков города предъявила к обмену купюру достоинством 50 долларов США 1995 года выпуска с признаками подделки. Гражданку задержали.  

Эксперт заключил, что к пятидолларовой банкноте была приклеена цифра 0. Задержанная сказала, что фальшивую купюру она получила от 63-летней матери. Пожилая женщина сообщила, что поддельную банкноту нашла в вещах покойного супруга. Обе женщины не знали, что деньги поддельные.  

Возбуждено уголовное дело.  

Осенью прошлого года в Барановичах мужчины хотели обменять в банке фальшивые 200 и 500 евро.  

Купюры были переделанными сербскими банкнотами – подробнее здесь.  

Изображение носит иллюстративный характер

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