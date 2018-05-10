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В Бресте школьница выпала с 14 этажа. Девушка погибла

10.05.2018 - 10:46

Новости Беларуси. В Бресте 9 мая на улице Интернациональная одиннадцатиклассница выпала с балкона 14 этажа.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, около 15:55 прохожие обнаружили тело 17-летней девушки. Позже стало известно, что погибшая выпала с 14 этажа. В результате падения она получила несовместимые с жизнью травмы.  

Выясняются обстоятельства произошедшего.  

Весной 2018 года в Могилёве 20-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа. 

Пострадавшую госпитализировали – подробнее здесь.  

Изображение носит иллюстративный характер

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Изображение использовано в качестве иллюстрации
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Фото: МЧС Беларуси
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