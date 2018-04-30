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В Дрогичине столкнулись два Volkswagen. Пять человек госпитализированы

30.04.2018 - 15:54

Новости Беларуси. 29 апреля во второй половине дня в Дрогичине столкнулись Volkswagen Multivan и Volkswagen Passat.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, Multivan двигался по улице Горького. За рулём автомобиля находилась 31-летняя местная жительница. На перекрёстке водитель Multivan не уступила дорогу Passat, который ехал по главной дороге улицы Чкалова.  

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В ДТП пострадали водитель Volkswagen Multivan и четыре пассажира Volkswagen Passat: 35-летняя женщина и её дочь, 7-летняя и 16-летняя девочки. Всех пострадавших доставили в больницу.  

Проводится проверка.  

Весной 2018 года в Узденском районе столкнулись легковушка и грузовик. 

Водителя легковушки госпитализировали – здесь подробнее.  

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

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