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В Ивацевичах молодой парень погиб после падения с четвёртого этажа

23.04.2018 - 12:55

Новости Беларуси. В Ивацевичах от падения с четвёртого этажа погиб молодой мужчина.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, 21 апреля около четырёх утра под окнами дома был обнаружен 26-летний местный житель. Парня экстренно доставили в медучреждение, но в 5:23 он умер.  

Гражданин проживал в квартире на четвёртом этаже. При проведении в ней осмотра следственно-оперативная группа не нашла следов борьбы.  

Проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза.  

По неофициальным сведениям, у погибшего остались жена и маленький ребёнок.  

Весной 2018 года в Речице пенсионерка выпала из окна больницы на втором этаже.  

Женщина погибла – здесь подробности.  

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