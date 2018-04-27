В Пинском районе сгорел грузовик с тонной свинины

Новости Беларуси. В Пинском районе сгорел грузовик, в котором находилось более тонны свинины.

По информации МЧС, инцидент произошел утром 26 апреля. Загорелся грузовик IVECO 2004 года выпуска.

Возгорание было локализовано и ликвидировано. В результате пожара огонь уничтожил автомобиль и 1,2 тонны свинины, которая находилась в нем.

Фото: МЧС

Никто не пострадал.

Рассматриваемая причина пожара – это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.