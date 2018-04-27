В Пинском районе сгорел грузовик с тонной свинины

Новости Беларуси. В Пинском районе сгорел грузовик, в котором находилось более тонны свинины.
По информации МЧС, инцидент произошел утром 26 апреля. Загорелся грузовик IVECO 2004 года выпуска.
Возгорание было локализовано и ликвидировано. В результате пожара огонь уничтожил автомобиль и 1,2 тонны свинины, которая находилась в нем.
Фото: МЧС
Никто не пострадал.
Рассматриваемая причина пожара – это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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