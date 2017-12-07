﻿ В Житковичском районе по мосту через Припять остановлено движение автомобилей из-за трещины | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Житковичском районе по мосту через Припять остановлено движение автомобилей из-за трещины

07.12.2017 - 14:13

Новости Беларуси. Мост в Житковичах через Припять находится в аварийном состоянии – он провис.

На мосту трещина. Движение по нему закрыто. 

Автомобилистам рекомендовано объезжать это место через Калинковичи, Лельчицкий или Лунинецкий районы, Пинск, Столин, Давид-Городок. А это крюк в 100 км.

По информации спасателей, длина моста составляет 888,7 метров, а ширина – 10 метров. Сотрудники МЧС рассылают СМС-сообщения жителям близлежащих районов.

Конструкции моста осматривают специалисты. По нему вскоре будет принято решение.

Фото.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

МВД: за 2017 год в сфере ЖКХ выявлено в 5,5 раз больше преступлений, чем за 2016
МВД: за 2017 год в сфере ЖКХ выявлено в 5,5 раз больше преступлений, чем за 2016
Преступлений в Боровлянах станет меньше: восстановили работу уличного освещения
Преступлений в Боровлянах станет меньше: восстановили работу уличного освещения
Жители могилевских многоэтажек за холодную воду платят по цене горячей. Расследование СТВ
Жители могилевских многоэтажек за холодную воду платят по цене горячей. Расследование СТВ
«Гэта праца – цяжкі труд: убіраць за намі бруд»: один день из жизни лучшего дворника Центрального района Минска
Далеко ли запущенным дворам до образцовых и могут ли жильцы и портал 115.бел повлиять на решение проблем?
Далеко ли запущенным дворам до образцовых и могут ли жильцы и портал 115.бел повлиять на решение проблем?
Все новости по теме Проблемы ЖКХ
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru