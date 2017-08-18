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Взрыв газового баллона на заправке в Бресте повредил автомобиль

18.08.2017 - 15:38

Новости Беларуси. Утром 18 августа на заправке в Бресте произошел взрыв газового баллона.

По информации интернет-портала «Виртуальный Брест», в баллоне, который взорвался, находился метан. Происшествие случилось во время заправки автомобиля. Он получил сильные повреждения – видно, что деформирована левая половина транспортного средства.

Сведений о пострадавших нет.

Водитель поврежденной машины скрылся с места ЧП. Правоохранители устанавливают личность водителя и владельца автомобиля. 

Будет проведена проверка с целью выяснить причину взрыва. 

Год назад в Барановичах на заправке произошел взрыв газового баллона.

Причем дело не в процедуре заправки, а в состоянии самой емкости, которая, к слову, недавно прошла проверку. А это значит, что взрыв, который оставил водителя инвалидом, мог произойти и во дворе жилого дома, и в автомобильной пробке. 

Кто несет ответственность за такие случаи – здесь подробнее.

Фото: Виртуальный Брест

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