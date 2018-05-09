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«Я была оператором американского прибора по самолету и медсестрой два года»: воспоминания ветерана из Бреста

09.05.2018 - 17:36

Новости Беларуси. В Брестскую крепость на праздник собралось более 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции большая часть начала путь к «Звезде» в строю акции «Беларусь помнит». Внушительная колонна с портретами погибших в войну родных и близких растянулась на несколько сотен метров. Возглавили шествие ветераны на раритетных авто.

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Позже со сцены цитадели прозвучали «Катюша», «Белорусский вокзал», «Десятый батальон» и другие песни, в унисон которым подпевали тысячи неравнодушных.

Вера Снетко, ветеран Великой Отечественной войны:
Я была оператором американского прибора по самолету и была медсестрой два года и больше месяца в военно-санитарном поезде. Мне было 17 лет два месяца и два дня, когда меня взяли в армию.

Дарья Кисель, жительница Бреста:
Прабабушка – труженица тыла, прадедушка – снайпер. Он прошел всю войну, остался жив. Каждый год, когда я выхожу сюда, просто вспоминаю его и, честно говоря, сдержать слезы я не могу.

«Я была оператором американского прибора по самолету и медсестрой два года»: воспоминания ветерана из Бреста

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