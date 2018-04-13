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Житель Барановичей после побега из больницы спрыгнул с моста

13.04.2018 - 13:33

Новости Беларуси. 12 апреля житель Барановичей спрыгнул с моста и разбился.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, около 19:00 правоохранителям рассказали о теле мужчины под пешеходным мостом с ул. Доватора на ул. Железнодорожную.  

В ходе проверки стало известно, что с собой покончил 40-летний гражданин. Погибший не имел работы и проживал один.  

Ранее в четверг соседи мужчины вызвали ему скорую помощь. По их мнению, у человека началось психическое расстройство. Гражданина доставили в приёмный покой больницы. Пациент сбежал и свёл счёты с жизнью.  

Проводится проверка.  

Весной 2018 года в Сморгони гражданин нанёс бывшей жене многочисленные телесные повреждения.  

После этого нападавший покончил с собой – подробности здесь.  

Изображение носит иллюстративный характер

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