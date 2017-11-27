Жуткое столкновение Audi и Volkswagen в Бресте: 6 человек пострадали

Новости Беларуси. Ночью 27 ноября в Бресте произошло страшное ДТП.

По информации МЧС, на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля. После чего один из участников ДТП – Audi – врезался в столб. В автомобиле оказались заблокированы три человека – 31-летний водитель и два пассажира.

Спасатели помогли достать пострадавших. Они были госпитализированы.

Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

Вторым участником ДТП стал автомобиль Volkswagen Passat. В его салоне находились 22-летний водитель и два пассажира. Их с травмами доставили в больницу.

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