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Жуткое столкновение Audi и Volkswagen в Бресте: 6 человек пострадали

27.11.2017 - 11:06

Новости Беларуси. Ночью 27 ноября в Бресте произошло страшное ДТП.

По информации МЧС, на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля. После чего один из участников ДТП – Audi –   врезался в столб. В автомобиле оказались заблокированы три человека – 31-летний водитель и два пассажира.

Спасатели помогли достать пострадавших. Они были госпитализированы.

Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

Вторым участником ДТП стал автомобиль Volkswagen Passat. В его салоне находились 22-летний водитель и два пассажира. Их с травмами доставили в больницу.

На нынешних выходных в Столинском районе произошло страшное ДТП. Автомобиль врезался в столб. Водитель накануне аварии получил права – здесь подробнее.

Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
УГАИ УВД Брестского облисполкома
Фото. УГАИ УВД Брестского облисполкома
УГАИ УВД Брестского облисполкома
Фото. УГАИ УВД Брестского облисполкома
УГАИ УВД Брестского облисполкома
Фото. УГАИ УВД Брестского облисполкома
УГАИ УВД Брестского облисполкома
Фото. УГАИ УВД Брестского облисполкома

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