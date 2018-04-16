﻿ Александр Лукашенко поздравил Мило Джукановича с победой на президентских выборах в Черногории | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко поздравил Мило Джукановича с победой на президентских выборах в Черногории

16.04.2018 - 14:35

Новости Черногории. Лидер правящей демократической партии социалистов Мило Джуканович побеждает на выборах президента Черногории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, за него проголосовали более 53 % избирателей. Официальные итоги кампании будут подведены в течение семи дней. Инаугурация нового главы государства ожидается 20 мая.

С избранием на пост Президента Черногории Мило Джукановича поздравил Александр Лукашенко. Глава белорусского государства пожелал политику здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Черногории – мира и благополучия.

Александр Лукашенко поздравил Мило Джукановича с победой на президентских выборах в Черногории

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

© AP Photo, Marco Garcia
Klassekampen. Норвежская разведка прослушивала системы коммуникаций российского ВМФ
12 апреля. Что было, то было
Фото из архива
Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах Президента Азербайджана
На парламентских выборах в Венгрии победила правящая коалиция во главе с премьер-министром
На парламентских выборах в Венгрии победила правящая коалиция во главе с премьер-министром
В США Совет безопасности ООН проведёт два заседания 9 апреля. Какие вопросы обсудят?
В США Совет безопасности ООН проведёт два заседания 9 апреля. Какие вопросы обсудят?
Церемония инаугурации президента Армении Армена Саркисяна состоялась в Ереване 9 апреля
Церемония инаугурации президента Армении Армена Саркисяна состоялась в Ереване 9 апреля
Немецкий суд освободил Пучдемона под залог в 75 тысяч евро
Немецкий суд освободил Пучдемона под залог в 75 тысяч евро
Парламентские выборы в Венгрии: социологи прочат победу нынешнему премьер-министру Виктору Орбану и его партии «Фидес»
Парламентские выборы в Венгрии: социологи прочат победу нынешнему премьер-министру Виктору Орбану и его партии «Фидес»
Все новости по теме Международная политика
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru